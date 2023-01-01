Лучшие аниме-сериалы всех времен

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Скоро в прокате "Приключения аргонавтов"
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Киберпанк: Бегущие по краю
0.0
боевик, аниме , фантастика
2022, Япония
Человек-бензопила
0.0
аниме , боевик, приключения
2022, Япония
Король шаманов
0.0
боевик, аниме
2021, Япония
Ковбой Бибоп
0.0
боевик, приключения, фантастика
2021, США
Клинок, рассекающий демонов
7.0
драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
Кастлвания
6.0
приключения, фэнтези, мистика
2017, США
Моб Психо 100
8.0
комедия, боевик, аниме , ужасы
2016, Япония
Атака титанов
8.0
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
Стальной алхимик: Братство
8.0
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
Евангелион
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драма, боевик, аниме , фантастика
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