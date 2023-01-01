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Лучшие аниме-сериалы всех времен
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Лучшие аниме-сериалы всех времен

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Киберпанк: Бегущие по краю
Киберпанк: Бегущие по краю
0.0
боевик, аниме , фантастика
2022, Япония
Человек-бензопила
Человек-бензопила
0.0
аниме , боевик, приключения
2022, Япония
Король шаманов
Король шаманов
0.0
боевик, аниме
2021, Япония
Ковбой Бибоп
Ковбой Бибоп
0.0
боевик, приключения, фантастика
2021, США
Клинок, рассекающий демонов
Клинок, рассекающий демонов
7.0
драма, боевик, аниме , фэнтези
2019, Япония
Кастлвания
Кастлвания
6.0
приключения, фэнтези, мистика
2017, США
Моб Психо 100
Моб Психо 100
8.0
комедия, боевик, аниме , ужасы
2016, Япония
Атака титанов
Атака титанов
8.0
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2013, Япония
Стальной алхимик: Братство
Стальной алхимик: Братство
8.0
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
Евангелион
Евангелион
7.0
драма, боевик, аниме , фантастика
1995, Япония
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Жанр
Все Аниме Боевик Приключения Фантастика Драма Фэнтези Мистика Комедия Ужасы
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