1 Main Title Trevor Morris 1:12

2 Wallachia 1455 Trevor Morris 1:25

3 Lisa of Lupu Trevor Morris 1:25

4 The True Science Trevor Morris 2:21

5 Vlad Searches for Lisa Trevor Morris 1:16

6 No More Do I Travel as a Man Trevor Morris 1:57

7 There Are No Innocents Trevor Morris 0:54

8 Hordes Descend On Targoviste Trevor Morris 2:18

9 Murdenu Tavern Trevor Morris 1:30

10 Tavern Brawl Trevor Morris 1:44

11 Bloody Gresit Trevor Morris 3:15

12 Bit of Dried Goat Trevor Morris 2:16

13 Alley Fight Trevor Morris 1:53

14 We Can’t Turn Away Trevor Morris 4:57

15 Trevor Fights the Cyclops Trevor Morris 2:29

16 War for the Soul of Our People Trevor Morris 1:52

17 Twilight Descends Trevor Morris 1:21

18 I’m Trevor Belmont Trevor Morris 1:01

19 Trevor Fights the Mob Trevor Morris 2:20

20 Let Me Kiss You Trevor Morris 3:12

21 I Fight for Myself Trevor Morris 3:16

22 Night Hordes Besiege Gresit Trevor Morris 1:44

23 There’s an Army of Us Trevor Morris 2:17

24 Trevor and Sypha in the Catacombs Trevor Morris 2:21

25 Alucard Rises Trevor Morris 3:54

26 Trevor Fights Alucard Trevor Morris 2:43