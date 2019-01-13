Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 8 Серия 6

Вызовите акушерку 2012 6 серия 8 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 8 / Серия 1 13 января 2019
Серия 2
Сезон 8 / Серия 2 20 января 2019
Серия 3
Сезон 8 / Серия 3 27 января 2019
Серия 4
Сезон 8 / Серия 4 3 февраля 2019
Серия 5
Сезон 8 / Серия 5 10 февраля 2019
Серия 6
Сезон 8 / Серия 6 17 февраля 2019
Серия 7
Сезон 8 / Серия 7 24 февраля 2019
Серия 8
Сезон 8 / Серия 8 3 марта 2019
О чем серия

В 8 сезоне 6 серии сериала «Вызовите акушерку» Филлис госпитализирована из-за проблем со спиной. Медперсонал пребывает в ожидании приезда другой монашки, которая должна оказывать им помощь. Акушерки шокированы тем, кто является к ним на подмогу.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Август
Август 204 комментария
Волчок
Волчок 26 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 29 комментариев
История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата
Будет всего 8 серий: этот турецкий сериал стал одним из самых ожидаемых – ждем не дождемся его выхода!
«Клуни так хорош, что забываешь дышать»: сериал «Джей Келли» от Netflix взял 86% у зрителей — и это только начало
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая
Джек Воробей? Ня-кавай, Джек Воробей! Джонни Депп должен появиться в «Ван-Пис», и в аниме его уже «затизерили» (фото)
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута»
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше