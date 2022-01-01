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Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Актеры и роли

Актеры сериала «Вызовите акушерку»

Актеры сериала «Вызовите акушерку» Вся информация о сериале
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв Vanessa Redgrave
Mature Jenny
Джуди Парфитт Judy Parfitt
Sister Monica Joan
Пэм Феррис Pam Ferris
Sister Evangelina
Фенелла Вулгар
Фенелла Вулгар Fenella Woolgar
Sister Hilda Линда Бэссетт
Линда Бэссетт Linda Bassett
Phyllis Crane Дженни Агаттер
Дженни Агаттер Jenny Agutter
Sister Julienne Эмиральд Феннел
Эмиральд Феннел Emerald Fennell
Patsy Mount Миранда Харт
Миранда Харт Miranda Hart
Camilla "Chummy" Browne Клифф Паризи
Клифф Паризи Cliff Parisi
Fred Buckle Лора Мейн
Лора Мейн Laura Main
Sister Bernadette / Nurse Shelagh Turner Хелен Джордж
Хелен Джордж Helen George
Beatrix "Trixie" Franklin Шарлотта Ричи
Шарлотта Ричи Charlotte Ritchie
Barbara Gilbert Джессика Рэйн
Джессика Рэйн Jessica Raine
Jennifer "Jenny" Lee Стивен МакГанн
Стивен МакГанн Stephen McGann
Dr. Patrick Turner
Аннабелл Эпсион Annabelle Apsion
Violet Gee
Бен Каплан Ben Caplan
PC Peter Noakes
Брайони Ханна Bryony Hannah
Cynthia Miller / Sister Mary Cynthia
Виктория Йетс
Виктория Йетс Victoria Yeates
Sister Winifred
Джек Эштон Jack Ashton
Tom Hereward
Дженнифер Кирби
Дженнифер Кирби Jennifer Kirby
Valerie Dyer Леони Эллиотт
Леони Эллиотт Leonie Elliott
Lucille Anderson
Элла Брукколери Ella Bruccoleri
Sister Frances
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