Вызовите акушерку 2012, 14 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Call the Midwife
16+
Оригинальное название
Season 14
Название
Сезон 14
Премьера сезона
5 января 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 56 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
15
голосов
8.6
IMDb
Список серий сериала Вызовите акушерку
Серия 1
Episode 1
Сезон 14
Серия 1
5 января 2025
Серия 2
Episode 2
Сезон 14
Серия 2
12 января 2025
Серия 3
Episode 3
Сезон 14
Серия 3
19 января 2025
Серия 4
Episode 4
Сезон 14
Серия 4
26 января 2025
Серия 5
Episode 5
Сезон 14
Серия 5
2 февраля 2025
Серия 6
Episode 6
Сезон 14
Серия 6
9 февраля 2025
Серия 7
Episode 7
Сезон 14
Серия 7
23 февраля 2025
Серия 8
Episode 8
Сезон 14
Серия 8
2 марта 2025
