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Вызовите акушерку 2012, 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Вызовите акушерку
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 13
Call the Midwife 16+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 7 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 13-й сезон сериала «Вызовите акушерку»

В 13-м сезоне сериала «Вызовите акушерку» действие происходит в декабре 1968 года. Начинается обратный отсчет до Рождества. В это же время идет активная подготовка к лунной миссии «Аполлона-8». Сестра Моника Джоан убеждена, что это может быть последний год ее жизни и она не доживет до того момента, когда человек отправится на Луну. В клинике Шела и Джойс наблюдают за Эдной Бристоу, которая ждет ребенка. Ее беременность протекает тяжело. Супруг покинул ее всего за несколько дней до рождения ребенка. 

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.6 IMDb

Список серий сериала Вызовите акушерку

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Серия 1 Episode 1
Сезон 13 Серия 1
7 января 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 13 Серия 2
14 января 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 13 Серия 3
21 января 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 13 Серия 4
28 января 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 13 Серия 5
4 февраля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 13 Серия 6
11 февраля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 13 Серия 7
25 февраля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 13 Серия 8
3 марта 2024
График выхода всех сериалов
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