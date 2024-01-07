В 13-м сезоне сериала «Вызовите акушерку» действие происходит в декабре 1968 года. Начинается обратный отсчет до Рождества. В это же время идет активная подготовка к лунной миссии «Аполлона-8». Сестра Моника Джоан убеждена, что это может быть последний год ее жизни и она не доживет до того момента, когда человек отправится на Луну. В клинике Шела и Джойс наблюдают за Эдной Бристоу, которая ждет ребенка. Ее беременность протекает тяжело. Супруг покинул ее всего за несколько дней до рождения ребенка.