В 12 сезоне сериала «Вызовите акушерку» продолжается история о жизни акушерок, которые работают в бедном лондонском районе Ист-Энд в 1950-х годах. Появляется новый герой, который сразу же готов к решительным действиям. В связи с этим в медицинском учреждении начнется настоящий переполох. Тем временем Трикси и Мэтью делают большой шаг в своих отношениях, что впоследствии приводит к некоторым проблемам. Люсиль не чувствует себя бодро, как обычно, и этому есть объяснение. Мэтью Эйлуорд и Трикси Франклин собираются пожениться. Впереди героев ожидает еще немало трудностей и испытаний.