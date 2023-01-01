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Вызовите акушерку 2012, 12 сезон

Постер к 12-му сезону сериала Вызовите акушерку
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 12
Call the Midwife 16+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 1 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 12-й сезон сериала «Вызовите акушерку»

В 12 сезоне сериала «Вызовите акушерку» продолжается история о жизни акушерок, которые работают в бедном лондонском районе Ист-Энд в 1950-х годах. Появляется новый герой, который сразу же готов к решительным действиям. В связи с этим в медицинском учреждении начнется настоящий переполох. Тем временем Трикси и Мэтью делают большой шаг в своих отношениях, что впоследствии приводит к некоторым проблемам. Люсиль не чувствует себя бодро, как обычно, и этому есть объяснение. Мэтью Эйлуорд и Трикси Франклин собираются пожениться. Впереди героев ожидает еще немало трудностей и испытаний.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.6 IMDb

Список серий сериала Вызовите акушерку

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Серия 1 Episode 1
Сезон 12 Серия 1
1 января 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 12 Серия 2
8 января 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 12 Серия 3
15 января 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 12 Серия 4
22 января 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 12 Серия 5
29 января 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 12 Серия 6
5 февраля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 12 Серия 7
12 февраля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 12 Серия 8
26 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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