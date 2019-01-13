Меню
Вызовите акушерку 2012 4 серия 8 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 8 / Серия 1 13 января 2019
Серия 2
Сезон 8 / Серия 2 20 января 2019
Серия 3
Сезон 8 / Серия 3 27 января 2019
Серия 4
Сезон 8 / Серия 4 3 февраля 2019
Серия 5
Сезон 8 / Серия 5 10 февраля 2019
Серия 6
Сезон 8 / Серия 6 17 февраля 2019
Серия 7
Сезон 8 / Серия 7 24 февраля 2019
Серия 8
Сезон 8 / Серия 8 3 марта 2019
О чем серия

В 8 сезоне 4 серии сериала «Вызовите акушерку» в роддоме начинаются сложности из-за матери и дочери. Обе женщины беременны, но между ними нет согласия. Однако появление на свет детей оказывается для молодых матерей поводом зарыть топор войны.

