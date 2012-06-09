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Вызовите акушерку
Сезоны
Вызовите акушерку (2012 - …), список сезонов
Call the Midwife
16+
Год выпуска
2012
Страна
Великобритания
Эпизод длится
52 минуты
Телеканал
BBC One
Список сезонов сериала «Вызовите акушерку»
Сезон 1 / Season 1
2012,
6 эпизодов
Сезон 2 / Season 2
2013,
8 эпизодов
Сезон 3 / Season 3
2014,
8 эпизодов
Сезон 4 / Season 4
2015,
8 эпизодов
Сезон 5 / Season 5
2016,
8 эпизодов
Сезон 6 / Season 6
2017,
8 эпизодов
Сезон 7 / Season 7
2018,
8 эпизодов
Сезон 8 / Season 8
2019,
8 эпизодов
Сезон 9 / Season 9
2020,
8 эпизодов
Сезон 10 / Season 10
2021,
7 эпизодов
Сезон 11 / Season 11
2022,
8 эпизодов
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