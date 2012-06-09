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Постер к сериалу Вызовите акушерку
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны
Вызовите акушерку (2012 - …), список сезонов Call the Midwife 16+
Год выпуска 2012
Страна Великобритания
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал BBC One
Список сезонов сериала «Вызовите акушерку»
Вызовите акушерку - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 6 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2014, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2015, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2016, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2017, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2018, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2019, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2020, 8 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2021, 7 эпизодов
 
Вызовите акушерку - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2022, 8 эпизодов
 
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