Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 8 Серия 8

Вызовите акушерку 2012 8 серия 8 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Вызовите акушерку»
Серия 1
Сезон 8 / Серия 1 13 января 2019
Серия 2
Сезон 8 / Серия 2 20 января 2019
Серия 3
Сезон 8 / Серия 3 27 января 2019
Серия 4
Сезон 8 / Серия 4 3 февраля 2019
Серия 5
Сезон 8 / Серия 5 10 февраля 2019
Серия 6
Сезон 8 / Серия 6 17 февраля 2019
Серия 7
Сезон 8 / Серия 7 24 февраля 2019
Серия 8
Сезон 8 / Серия 8 3 марта 2019
О чем серия

В 8 сезоне 8 серии сериала «Вызовите акушерку» Валери принимает непростое решение. Она сообщает о противозаконных действиях своей любимой бабушки сотрудникам правоохранительных органов. Женщине грозит суд. Сначала она сознается в содеянном...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Август
Август 204 комментария
Волчок
Волчок 26 комментариев
Зверополис 2
Зверополис 2 29 комментариев
«Маша и Медведь»: почему серия «Героями не рождаются» набрала 286 330 299 просмотров и стала народным любимцем (видео)
В продолжении «Рассказа служанки» восстание в Галааде устроит Ханна: но главный вопрос — вернется ли в «Заветах» Джун?
История, которую ждали все фанаты «Папиных дочек»: фильм, где мама вернулась выходит на PREMIER x START — стала известна точная дата
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже
Не город, а ядерная пустошь: в «Магической битве» наконец-то показали, что стало с Токио после гибели Годжо Сатору (фото)
В Хоукинсе снова подростки спасают мир — хотя старшему актеру «Очень странных дел» давно за 30: разбираемся, кому сколько лет
«Можно было на этом заработать»: «Москва слезам не верит 2» начинался с рюкзака денег и истории про дочь Катерины — успех был так близко, но не сложилось
Снят 100 лет назад, а рейтинг до сих пор 7.9: легендарный фильм СССР возвращается в кинотеатры – с той же душой, но картинка круче
«Мстители: Судный день» готовят эмоциональную взбучку: Тор под прицелом, но главный претендент на «гибель» — герой, который тащит вселенную с 2011-го
От этого фильма из СССР сохранились лишь 20 минут: остальное цензоры велели уничтожить — что же заставило их остановить съемки?
Почему Шурик не остался с Ниной в финале «Кавказской пленницы»? Одна из версий подтверждает теорию о «мультивселенной» Гайдая
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше