Вызовите акушерку 2012, 11 сезон

Постер к 11-му сезону сериала Вызовите акушерку
Киноафиша Сериалы Вызовите акушерку Сезоны Сезон 11

Call the Midwife 16+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 2 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 11-й сезон сериала «Вызовите акушерку»

В 11 сезоне сериала «Вызовите акушерку» история о команде акушерок продолжается. Они работают в бедном районе Ист-Энд в Лондоне. События разворачиваются в декабре 1966 года. В воздухе уже пахнет предчувствием перемен к лучшему. После помолвки Люсиль и Сирил волнуются перед предстоящим свадебным торжеством. Они планируют отпраздновать церемонию бракосочетания в День подарков. Но с приближением этого дня все идет не совсем гладко. Родильный дом переполнен роженицами. Нэнси сосредотачивается на своих заключительных экзаменах. Акушерки понимают, что перед Рождеством их ожидает много работы.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
8.6 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Серия 1 Episode 1
Сезон 11 Серия 1
2 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 11 Серия 2
9 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 11 Серия 3
16 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 11 Серия 4
23 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 11 Серия 5
30 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 11 Серия 6
6 февраля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 11 Серия 7
13 февраля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 11 Серия 8
20 февраля 2022
