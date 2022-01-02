В 11 сезоне сериала «Вызовите акушерку» история о команде акушерок продолжается. Они работают в бедном районе Ист-Энд в Лондоне. События разворачиваются в декабре 1966 года. В воздухе уже пахнет предчувствием перемен к лучшему. После помолвки Люсиль и Сирил волнуются перед предстоящим свадебным торжеством. Они планируют отпраздновать церемонию бракосочетания в День подарков. Но с приближением этого дня все идет не совсем гладко. Родильный дом переполнен роженицами. Нэнси сосредотачивается на своих заключительных экзаменах. Акушерки понимают, что перед Рождеством их ожидает много работы.