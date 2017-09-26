Во 2 сезоне 9 серии сериала «Булл» в скором времени грядет День благодарения. Булл хочет, чтобы члены его команды провели этот день в кругу семьи. Однако после согласия помочь боксеру, осужденному за убийство, Булл понимает, что будет работать один.