Во 2 сезоне 7 серии сериала «Булл» Булл и его коллеги оказывают содействие молодой преподавательнице Лейси Адамс. Ее задержали по обвинению в подмене ответов на письменном тестировании. При этом в округе обнаруживают около тысячи измененных бланков.
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