Во 2 сезоне 22 серии сериала «Булл» Булл просыпается на своем диване в кабинете после ночи, проведенной в баре. Ему снится сон о воссоединении с бывшей супругой. Марисса, которая разбудила Булла, ходит к психотерапевту из-за ее чувств к Буллу.
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