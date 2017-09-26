Во 2 сезоне 8 серии сериала «Булл» в офис агентства доставляют еду от экс-работника компании Саймона, который покинул ее, не объясняя мотивов своего решения. Кроме того, он был бывшим избранником Кейбла. После их разрыва Саймон покончил с собой.
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Авторизация по e-mail