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Булл 2 сезон 8 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Булл»
Школа скандалов
Сезон 2 / Серия 1 26 сентября 2017
Того уж нет
Сезон 2 / Серия 2 3 октября 2017
Бизнес благосклонности
Сезон 2 / Серия 3 10 октября 2017
Иллюзия контроля
Сезон 2 / Серия 4 17 октября 2017
Играй теми картами, что на руках
Сезон 2 / Серия 5 24 октября 2017
Исключение из правила
Сезон 2 / Серия 6 31 октября 2017
Ни одно доброе дело...
Сезон 2 / Серия 7 7 ноября 2017
Дьявол, детали
Сезон 2 / Серия 8 14 ноября 2017
День благодарения
Сезон 2 / Серия 9 21 ноября 2017
Домой на праздники
Сезон 2 / Серия 10 12 декабря 2017
Инстинкты выживания
Сезон 2 / Серия 11 2 января 2018
Серые зоны
Сезон 2 / Серия 12 9 января 2018
Смертельный выстрел
Сезон 2 / Серия 13 23 января 2018
Держи друзей близко...
Сезон 2 / Серия 14 6 февраля 2018
Свидетель обвинения
Сезон 2 / Серия 15 27 февраля 2018
Оправдание
Сезон 2 / Серия 16 6 марта 2018
Подписка о неразглашении
Сезон 2 / Серия 17 13 марта 2018
Плохое лекарство
Сезон 2 / Серия 18 27 марта 2018
Искупление
Сезон 2 / Серия 19 3 апреля 2018
Это было оправдано
Сезон 2 / Серия 20 17 апреля 2018
Безрассудно
Сезон 2 / Серия 21 1 мая 2018
Смертный приговор
Сезон 2 / Серия 22 8 мая 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Булл» в офис агентства доставляют еду от экс-работника компании Саймона, который покинул ее, не объясняя мотивов своего решения. Кроме того, он был бывшим избранником Кейбла. После их разрыва Саймон покончил с собой.

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