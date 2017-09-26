Во 2 сезоне 8 серии сериала «Булл» в офис агентства доставляют еду от экс-работника компании Саймона, который покинул ее, не объясняя мотивов своего решения. Кроме того, он был бывшим избранником Кейбла. После их разрыва Саймон покончил с собой.