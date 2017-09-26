Во 2 сезоне 18 серии сериала «Булл» Бенни и Булл оказывают помощь доктору из штата Вирджиния по просьбе ее матери. В Нью-Йорке она легально приобрела препарат, имеющий в своем составе экстракт каннабиса, но тем самым нарушила закон штата.
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