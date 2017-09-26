Во 2 сезоне 3 серии сериала «Булл» студент колледжа утонул в реке Гудзон вследствие издевательского отношения его брата, злоупотребляющего спиртным. Булл собирается помочь матери погибшего разобраться в истинных обстоятельствах происшествия.
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