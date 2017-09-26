Во 2 сезоне 19 серии сериала «Булл» Джордж Браун арестован за дело 18-летней давности. Он был за рулем автомобиля, когда его брат совершил ограбление и убийство в учреждении, которое обналичивает чеки. Браун владеет рестораном и имеет семью.
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