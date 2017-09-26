Во 2 сезоне 11 серии сериала «Булл» Булл и его коллеги оказывают помощь шестнадцатилетней Джемме Уитбек, которая является фигурантом громкого дела. Вскоре Булл выясняет, что права девушки защищает его давний приятель Талия Мачера.
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