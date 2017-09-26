Во 2 сезоне 16 серии сериала «Булл» Булл помогает в реабилитации Дерека Грэма. Он отсидел 9 лет в колонии строгого режима за убийство женщины, с которой познакомился в баре, где праздновал повышение по службе со своими коллегами.