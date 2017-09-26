Во 2 сезоне 2 серии сериала «Булл» Булл скоропалительно дает одобрение на то, чтобы Бенни представлял юношу по имени Адам Харрис, которого обвиняют в убийстве. Он помог своей возлюбленной, имеющей смертельный диагноз, уйти из жизни.
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