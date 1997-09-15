Во 2 сезоне 9 серии сериала «Баффи — истребительница вампира» избранная продолжает сомневаться в себе и в том, что готова идти навстречу своей судьбе. Тем временем Спайк пытается спасти свою возлюбленную и обращается за помощью к неким головорезам.