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Киноафиша Сериалы Баффи — истребительница вампиров Сезоны Сезон 2 Серия 9

Баффи — истребительница вампиров 1997 - 2003 9 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Баффи — истребительница вампиров»
Когда она была плохой
Сезон 2 / Серия 1 15 сентября 1997
Требуется сборка
Сезон 2 / Серия 2 22 сентября 1997
Трудности учёбы
Сезон 2 / Серия 3 29 сентября 1997
Девушка-мумия инков
Сезон 2 / Серия 4 6 октября 1997
Парень-рептилия
Сезон 2 / Серия 5 13 октября 1997
Хэллоуин
Сезон 2 / Серия 6 27 октября 1997
Солги мне
Сезон 2 / Серия 7 3 ноября 1997
Тёмное прошлое
Сезон 2 / Серия 8 10 ноября 1997
Каков мой путь? Часть 1
Сезон 2 / Серия 9 17 ноября 1997
Каков мой путь? Часть 2
Сезон 2 / Серия 10 24 ноября 1997
Тэд
Сезон 2 / Серия 11 8 декабря 1997
Плохие яйца
Сезон 2 / Серия 12 12 января 1998
Сюрприз
Сезон 2 / Серия 13 19 января 1998
Невинность
Сезон 2 / Серия 14 20 января 1998
Фазы
Сезон 2 / Серия 15 27 января 1998
Околдованные, обеспокоенные и изумлённые
Сезон 2 / Серия 16 10 февраля 1998
Страсть
Сезон 2 / Серия 17 24 февраля 1998
Убитые Смертью
Сезон 2 / Серия 18 3 марта 1998
Я вижу только тебя
Сезон 2 / Серия 19 28 апреля 1998
На рыбалку!
Сезон 2 / Серия 20 5 мая 1998
Становление: Часть 1
Сезон 2 / Серия 21 12 мая 1998
Становление: Часть 2
Сезон 2 / Серия 22 19 мая 1998
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Баффи — истребительница вампира» избранная продолжает сомневаться в себе и в том, что готова идти навстречу своей судьбе. Тем временем Спайк пытается спасти свою возлюбленную и обращается за помощью к неким головорезам.

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