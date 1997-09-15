Во 2 сезоне 13 серии сериала «Баффи — истребительница вампиров» избранная готовится отпраздновать важный день, однако, как обычно, все идет не так, как хотелось бы. Проблемы начинаются, когда Спайк решает вручить своей девушке странный подарок…