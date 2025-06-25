«Вернули всех, кто погиб»: культовая «Баффи» получит практически идеальный ремейк — но у него уже есть одна большая проблема

Последние новости о перезапуске культовой «Баффи — истребительницы вампиров» не давали особого оптимизма фанатам. Hulu официально работает над проектом, Сара Мишель Геллар возвращается в образе Баффи, а Раян Кира Армстронг исполнит главную роль в новом сезоне. Однако в недавнем интервью Vanity Fair Italia актриса раскрыла важную подробность, которая обрадует любого поклонника оригинала.

По словам Геллар, создатели ремейка хотят не просто переосмыслить историю, а превратить её в настоящее воссоединение.

«Моя мечта — чтобы вернули всех, кто погиб», — призналась она.

Да, речь идёт именно о тех персонажах, чьи сюжетные линии в оригинале закончились смертью, сообщает Variety.

Только вот есть нюанс: пока очень сложно сказать, в каком виде это произойдёт — с помощью флешбэков, магии, альтернативных вселенных или метаходов. Но сама идея уже звучит как подарок фанатам, многие из которых до сих пор не простили сериалу отдельных потерь.

При этом ремейк уже точно не будет копией прежнего шоу. Геллар уточнила, что новая «Баффи» будет «легче, чем последние сезоны оригинала», а сюжет построят на балансе между старыми героями и новыми. Иными словами, дух «Баффи» сохранится, но пространство для свежих историй и лиц останется.

Над сериалом работает впечатляющая команда. Сценарий пишут Нора и Лайла Цукерман, а пилот поставит сама Хлоя Чжао («Земля кочевников»), которая также выступит исполнительным продюсером. Геллар, в свою очередь, станет не только актрисой, но и сопродюсером проекта.

И если шоу действительно вернёт к жизни полюбившихся (и погибших) персонажей, новый сезон «Баффи» рискует стать полноценным возрождением одного из самых важных фандомов в истории телевидения.

Ранее мы также писали: Эти 5 семейных фильмов 90-х состарились, как плохое вино: раньше восхищались, сейчас стыдно включать (даже Керри попал под раздачу)