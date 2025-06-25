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«Вернули всех, кто погиб»: культовая «Баффи» получит практически идеальный ремейк — но у него уже есть одна большая проблема

25 июня 2025 14:15
Кадры из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Шоураннерам придется поломать голову, чтобы сделать все «по логике».

Последние новости о перезапуске культовой «Баффи — истребительницы вампиров» не давали особого оптимизма фанатам. Hulu официально работает над проектом, Сара Мишель Геллар возвращается в образе Баффи, а Раян Кира Армстронг исполнит главную роль в новом сезоне. Однако в недавнем интервью Vanity Fair Italia актриса раскрыла важную подробность, которая обрадует любого поклонника оригинала.

По словам Геллар, создатели ремейка хотят не просто переосмыслить историю, а превратить её в настоящее воссоединение.

«Моя мечта — чтобы вернули всех, кто погиб», — призналась она.

Да, речь идёт именно о тех персонажах, чьи сюжетные линии в оригинале закончились смертью, сообщает Variety.

Только вот есть нюанс: пока очень сложно сказать, в каком виде это произойдёт — с помощью флешбэков, магии, альтернативных вселенных или метаходов. Но сама идея уже звучит как подарок фанатам, многие из которых до сих пор не простили сериалу отдельных потерь.

«Вернули всех, кто погиб»: культовая «Баффи» получит практически идеальный ремейк — но у него уже есть одна большая проблема

При этом ремейк уже точно не будет копией прежнего шоу. Геллар уточнила, что новая «Баффи» будет «легче, чем последние сезоны оригинала», а сюжет построят на балансе между старыми героями и новыми. Иными словами, дух «Баффи» сохранится, но пространство для свежих историй и лиц останется.

Над сериалом работает впечатляющая команда. Сценарий пишут Нора и Лайла Цукерман, а пилот поставит сама Хлоя Чжао («Земля кочевников»), которая также выступит исполнительным продюсером. Геллар, в свою очередь, станет не только актрисой, но и сопродюсером проекта.

И если шоу действительно вернёт к жизни полюбившихся (и погибших) персонажей, новый сезон «Баффи» рискует стать полноценным возрождением одного из самых важных фандомов в истории телевидения.

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Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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