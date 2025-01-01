Меню
Цитаты из сериала Баффи — истребительница вампиров

Rupert Giles В каждую эпоху появляется Избранная. Только она противостоит вампирам, демонам и силам тьмы. Она — Истребительница.
[повторяемая строка]
Faith Пятюнька!
Dawn Summers О, Боже мой. Ты никогда не поверишь, что случилось сегодня в школе!
Buffy Summers Все начали петь и танцевать?
Dawn Summers [разочарованно] Я родила птеродактиля.
Anya О, Боже мой. Он пел?
Cordelia Chase Ты действительно агитируешь за звание Сучки Года, не правда ли?
Buffy Summers Как действующая чемпионка, ты нервничаешь?
Buffy Summers Эми! Как ты?
Amy Madison Крыса. А ты?
Buffy Summers Мертва.
Amy Madison Ох.
Xander Harris Кто тут маленький демон страха? Ну-ка, кто тут маленький демон страха?
Rupert Giles Ксан, не дразни его.
Xander Harris Что, он может мне навредить?
Rupert Giles Нет, просто... безвкусно.
Anya Сколько уже можно, Эндрю? Ты тут сидишь 30 минут. Чем ты занимаешься?
Andrew Wells Развлекаю и обучаю.
Anya Почему ты не можешь просто по#зить, как все мы?
Буффи Саммерс Корделия. У тебя открыт рот, из него идет звук. Это никогда не к добру.
Anya Я знаю, что ты меня любишь. Я видела, как ты смотришь на мои груди.
Xander Harris Без обид, но когда парень так делает, это просто значит, что у него глаза открыты.
Донна Саммерс [когда Баффи предлагает курицу команде] Думаю, я возьму бедрышко.
Уилло Розенберг Я предпочитаю грудку. Но, конечно, ты это уже знала.
Spike Приятно видеть, что ты счастлива. Даже для них. Я этого не часто вижу. Ты... Ты сияешь.
Buffy Summers Это потому, что платье радиоактивное.
Willow Rosenberg [о Зандере и Корделии] Какой у него номер? А, точно, 1-800-Я-встречаюсь-с-дешёвой-#...
Buffy Summers Мяу.
Willow Rosenberg Серьёзно? У меня никогда не было 'мяу' до этого.
Дон Суммерс Когда я смогу выйти на патрулирование?
Баффи Саммерс Не раньше, чем никогда.
Баффи Саммерс Так что Дон в беде. Должно быть, вторник.
Cordelia Chase Не может быть! Я заколдовала нас в страну бизнессменов, а вы двое всё ещё вместе?
Spike Кого вы тут убиваете для развлечения?
Buffy Summers У меня, похоже, небольшая проблема с одеждой.
Oz Смотрится мертвым. Пахнет мертвым. Но всё равно шевелится. Это интересно.
Мэр Ричард Уилкиns Чувак, я в приподнятом настроении! Кто хочет корневое пиво?
Willow Rosenberg Ну, похоже, это правда: коса имеет значение.
Мэр Ричард Уилки Где курьер? Я говорил ему прийти, чтобы он мог забрать свои деньги.
Фейт Я сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться.
Jonathan Levinson Перестань трогать мою магическую палочку!
Mayor Richard Wilkins [прочистив горло] Ну что ж, какой сегодня день. Особенный день. Сегодня наш столетний юбилей - 100 лет со дня основания Саннидэйла, и я знаю, что это значит для всех вас, ребята... ничего. Потому что сегодня происходит нечто гораздо более важное - сегодня вы все заканчиваете школу. Сегодня заканчиваются все боли, все усилия, все волнения. И что такое сто лет истории в сравнении с этим?
Buffy Summers Боже мой, он собирается произнести всю речь!
Willow Rosenberg Ну ты уже вознесись!
Buffy Summers Зло!
Mayor Richard Wilkins Дорога сюда была долгой. Для вас. Для Саннидэйла. Здесь были достижения, радость, хорошие времена. И была печаль... были потери. Некоторые люди, которые должны быть здесь сегодня... не пришли. Но мы здесь... конец пути. А что такое путь? Это просто... пройденное расстояние? Проведенное время? Нет. Это то, что происходит по дороге. Это те вещи, которые формируют вас. В конце пути вы уже не те же. Сегодня - это о переменах. Выпускной не просто означает, что ваши обстоятельства меняются. Это означает, что меняетесь вы. Вы поднимаетесь на уровень выше. Ничто никогда не будет прежним. Ничто.
[солнце начинает затмеваться, и Мэр согибается от боли]
Mayor Richard Wilkins Итак, когда мы оглядываемся на...
[Мэр снова затинается]
Mayor Richard Wilkins события, которые привели нас к этому дню...
[он снова испытывает судороги]
Buffy Summers [шёпотом] Давай.
Mayor Richard Wilkins Мы... мы должны все...
[на этот раз он кричит от боли]
Mayor Richard Wilkins это началось. Моя судьба. Это немного раньше, чем я ожидал. У меня был целый раздел о civic pride... но, похоже, мы просто пропустим до финала.
[Мэр начинает явно трансформироваться в гигантскую демоническую змею и издает нечеловеческий крик триумфа]
Buffy Summers Уилл, давай будем реалистами. Хорошо, твои обычные заклинания обычно имеют успех лишь на 50/50.
Willow Rosenberg О, да? А твое лицо также!
Xander Harris Знаешь, какой день отлично подходит для разрыва? Любой, кроме Дня святого Валентина!
Билли 'Форд' Фордхэм Я думал, ты истребляешь вампира.
Баффи Саммерс Я что, что-то делала?
Друссола Скажи "дядя". О, точно, ты убила моего дяди.
Билли 'Форд' Фордэм Я знаю все твои самые глубокие тайны, Саммерс.
Ксандер Харрис Не желаешь немного поспорить на это?
Angel Извини за цепи. Дело не в том, что я тебе не доверяю, а... на самом деле, я тебе не доверяю
[повторяемая фраза]
Дон Суммерс Я не ребёнок!
Xander Harris Ты готов зажигать, ты, веселый мерзавец?
[повторяющаяся фраза]
Баффи Саммерс Снизу оно пожирает.
Ангелус [Гайлис просыпается в особняке Ангелуса после того, как его похитила Друцилла] Привет, Руперт. Я не был уверен, что ты проснешься. Я переживал за тебя.
Руперт Гайлис [встаёт на ноги] Что тебе нужно?
Ангелус [весело] Я хочу тебя пытать. Я любил это, и прошло много времени. Я имею в виду, в последний раз, когда я кого-то пытал, у них даже не было бензопил.
[Ангелус подходит к статуе Акатлы, демона, которого он пытается разбудить, чтобы всосать мир в Ад]
Ангелус О, да... Акатла. Он даже сложнее разбудить, чем ты. Я провел ритуал... произнёс все верные фразы, кровь на руке... и ничего, большой нулевой результат. Я предполагаю, ты знаешь ритуал, ты разбираешься в этих вещах, ты мог бы мне сказать, что у меня не так. Но, честно говоря, я надеюсь, что не скажешь... потому что я действительно хочу тебя пытать.
[повторяющаяся реплика]
Oz Кто эта девушка?
Xander Harris [Ане, после того как увидел, как она занимается сексом со Спайком в Магической лавке] Я смотрю на тебя и мне становится плохо.
Angel Я знаю, о чем ты думаешь, но не переживай, я не кусаюсь.
[повторяющаяся фраза]
Ted Buchanan Позвольте не согласиться.
Spike [жителям солнечнодолины] Мы с Дру начинаем здесь жить.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Энтони Хэд
Энтони Хэд
Anthony Head
Элиза Душку
Элиза Душку
Eliza Dushku
Мишель Трахтенберг
Мишель Трахтенберг
Michelle Trachtenberg
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Sarah Michelle Gellar
Эмма Колфилд
Эмма Колфилд
Emma Caulfield Ford
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Николас Брендон
Nicholas Brendon
Том Ленк
Tom Lenk
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Джеймс Марстерс
Джеймс Марстерс
James Marsters
Сет Грин
Сет Грин
Seth Green
Гарри Гронер
Harry Groener
Дэнни Стронг
Дэнни Стронг
Danny Strong
Джейсон Бер
Jason Behr
Дэвид Бореаназ
Дэвид Бореаназ
David Boreanaz
Джон Риттер
John Ritter
