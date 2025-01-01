Mayor Richard Wilkins [прочистив горло] Ну что ж, какой сегодня день. Особенный день. Сегодня наш столетний юбилей - 100 лет со дня основания Саннидэйла, и я знаю, что это значит для всех вас, ребята... ничего. Потому что сегодня происходит нечто гораздо более важное - сегодня вы все заканчиваете школу. Сегодня заканчиваются все боли, все усилия, все волнения. И что такое сто лет истории в сравнении с этим?

Buffy Summers Боже мой, он собирается произнести всю речь!

Willow Rosenberg Ну ты уже вознесись!

Mayor Richard Wilkins Дорога сюда была долгой. Для вас. Для Саннидэйла. Здесь были достижения, радость, хорошие времена. И была печаль... были потери. Некоторые люди, которые должны быть здесь сегодня... не пришли. Но мы здесь... конец пути. А что такое путь? Это просто... пройденное расстояние? Проведенное время? Нет. Это то, что происходит по дороге. Это те вещи, которые формируют вас. В конце пути вы уже не те же. Сегодня - это о переменах. Выпускной не просто означает, что ваши обстоятельства меняются. Это означает, что меняетесь вы. Вы поднимаетесь на уровень выше. Ничто никогда не будет прежним. Ничто.

[солнце начинает затмеваться, и Мэр согибается от боли]

Mayor Richard Wilkins Итак, когда мы оглядываемся на...

[Мэр снова затинается]

Mayor Richard Wilkins события, которые привели нас к этому дню...

[он снова испытывает судороги]

Mayor Richard Wilkins Мы... мы должны все...

[на этот раз он кричит от боли]

Mayor Richard Wilkins это началось. Моя судьба. Это немного раньше, чем я ожидал. У меня был целый раздел о civic pride... но, похоже, мы просто пропустим до финала.