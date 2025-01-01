Mayor Richard Wilkins
[прочистив горло] Ну что ж, какой сегодня день. Особенный день. Сегодня наш столетний юбилей - 100 лет со дня основания Саннидэйла, и я знаю, что это значит для всех вас, ребята... ничего. Потому что сегодня происходит нечто гораздо более важное - сегодня вы все заканчиваете школу. Сегодня заканчиваются все боли, все усилия, все волнения. И что такое сто лет истории в сравнении с этим?
Mayor Richard Wilkins
Дорога сюда была долгой. Для вас. Для Саннидэйла. Здесь были достижения, радость, хорошие времена. И была печаль... были потери. Некоторые люди, которые должны быть здесь сегодня... не пришли. Но мы здесь... конец пути. А что такое путь? Это просто... пройденное расстояние? Проведенное время? Нет. Это то, что происходит по дороге. Это те вещи, которые формируют вас. В конце пути вы уже не те же. Сегодня - это о переменах. Выпускной не просто означает, что ваши обстоятельства меняются. Это означает, что меняетесь вы. Вы поднимаетесь на уровень выше. Ничто никогда не будет прежним. Ничто.
[солнце начинает затмеваться, и Мэр согибается от боли]
Mayor Richard Wilkins
Итак, когда мы оглядываемся на...
[Мэр снова затинается]
Mayor Richard Wilkins
события, которые привели нас к этому дню...
[он снова испытывает судороги]
Mayor Richard Wilkins
Мы... мы должны все...
[на этот раз он кричит от боли]
Mayor Richard Wilkins
это началось. Моя судьба. Это немного раньше, чем я ожидал. У меня был целый раздел о civic pride... но, похоже, мы просто пропустим до финала.
[Мэр начинает явно трансформироваться в гигантскую демоническую змею и издает нечеловеческий крик триумфа]