Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бруклин 9-9» Холт просит у Бойла кулинарный совет, а Роза приходит на работу больная, но отказывается от помощи. Джейк устраивает из командировки двойное свидание, но выясняется, что Эми собирается бросить Тедди.
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