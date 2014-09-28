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Киноафиша Сериалы Бруклин 9-9 Сезоны Сезон 2 Серия 9

Бруклин 9-9 2013 9 серия 2 сезон

8.2 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Бруклин 9-9»
Под прикрытием
Сезон 2 / Серия 1 28 сентября 2014
Шоколадное молоко
Сезон 2 / Серия 2 5 октября 2014
Джимми Джабовые игры
Сезон 2 / Серия 3 12 октября 2014
Хэллоуин 2
Сезон 2 / Серия 4 19 октября 2014
Крот
Сезон 2 / Серия 5 2 ноября 2014
Джейк и София
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2014
Карантин
Сезон 2 / Серия 7 16 ноября 2014
Почта США
Сезон 2 / Серия 8 23 ноября 2014
Поездка
Сезон 2 / Серия 9 30 ноября 2014
Угонщик Понтиаков возвращается
Сезон 2 / Серия 10 7 декабря 2014
Слежка
Сезон 2 / Серия 11 14 декабря 2014
Дом на пляже
Сезон 2 / Серия 12 4 января 2015
Расплата
Сезон 2 / Серия 13 11 января 2015
Оборона отдыхает
Сезон 2 / Серия 14 25 января 2015
Город заложников
Сезон 2 / Серия 15 8 февраля 2015
Инцидент в среду
Сезон 2 / Серия 16 15 февраля 2015
Свадьба Бойла-Линетти
Сезон 2 / Серия 17 1 марта 2015
Капитан Перальта
Сезон 2 / Серия 18 8 марта 2015
Саботаж
Сезон 2 / Серия 19 15 марта 2015
AC/DC
Сезон 2 / Серия 20 26 апреля 2015
Детектив Дейв Мейджорс
Сезон 2 / Серия 21 3 мая 2015
Вертолет
Сезон 2 / Серия 22 10 мая 2015
Джонни и Дора
Сезон 2 / Серия 23 17 мая 2015
О чем серия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Бруклин 9-9» Холт просит у Бойла кулинарный совет, а Роза приходит на работу больная, но отказывается от помощи. Джейк устраивает из командировки двойное свидание, но выясняется, что Эми собирается бросить Тедди.

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