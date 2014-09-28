Во 2 сезоне 12 серии сериала «Бруклин 9-9» все сотрудники полицейского участка собираются уйти в отрыв в домике на пляже, но Джейк все портит, когда приглашает туда Холта. Роза просит Бойла помочь ей писать эсэмэски своему парню Маркусу.
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