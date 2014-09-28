Во 2 сезоне 11 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк и Бойл соглашаются на восьмидневную засаду, переоценив силу их дружбы. Джина и Эми узнают, что Терри рисует книгу сказок для близняшек и герои из нее вдохновлены сотрудниками участка.
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