Во 2 сезоне 1 серии сериала «Бруклин 9-9» Джейк возвращается после длительной работы под прикрытием. Джина умоляет Бойла не проболтаться лучшему другу об их случайной связи, а капитан Холт мучает сотрудников тренировками.
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