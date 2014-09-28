Во 2 сезоне 18 серии сериала «Бруклин 9-9» к Джейку приезжает его отец, с которым у него сложные отношения, что вынуждает Бойла переживать за лучшего друга. А капитан Холт задает головоломку, в решении которой соревнуются Джина, Роза, Эми и Терри.
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