Во 2 сезоне 10 серии сериала «Бруклин 9-9» Перальта и Диаз наконец-то задерживают Дага Джуди, но Холт портит триумф, когда соглашается на сделку. А Бойл с Джиной в ужасе осознают, что романтические отношения их родителей принимают серьезный оборот.
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