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Киноафиша Сериалы Британия Актеры и роли

Актеры сериала «Британия»

Актеры сериала «Британия» Вся информация о сериале
Джеральдин Чаплин
Джеральдин Чаплин Geraldine Chaplin
Queen Mother Макензи Крук
Макензи Крук Mackenzie Crook
Harka / Elwin Макензи Крук
Макензи Крук Mackenzie Crook
Veran / Hallam Келли Райлли
Келли Райлли Kelly Reilly
Kerra Даниэль Кальтаджироне
Даниэль Кальтаджироне Daniel Caltagirone
Brutus Джулиан Райнд-Татт
Джулиан Райнд-Татт Julian Rhind-Tutt
Phelan Николай Ли Каас
Николай Ли Каас Nikolaj Lie Kaas
Divis Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли David Bradley
Quane Иен Макдермид
Иен Макдермид Ian McDiarmid
King Pellanor Дэвид Моррисси
Дэвид Моррисси David Morrissey
Aulus Plautius Стив Пембертон
Стив Пембертон Steve Pemberton
Emperor Claudius Мэрион Бэйли
Мэрион Бэйли Marion Bailey
Cara Френсис Маджи
Френсис Маджи Francis Magee
Rork Хьюго Спир
Хьюго Спир Hugo Speer
Lucius Стэнли Вебер
Стэнли Вебер Stanley Weber
Lindon Аннабель Шолей
Аннабель Шолей Annabel Scholey
Amena Бэрри Уорд
Бэрри Уорд Barry Ward
Sawyer Фортунато Серлино
Фортунато Серлино Fortunato Cerlino
Vespasian Лаура Доннелли
Лаура Доннелли Laura Donnelly
Hella Зоэ Уонамейкер
Зоэ Уонамейкер Zoë Wanamaker
Queen Antedia Джо Армстронг
Джо Армстронг Joe Armstrong
Gildas Том Рис Харрис
Том Рис Харрис Tom Rhys Harries
Mallin / Love Элинор Уортингтон-Кокс
Элинор Уортингтон-Кокс Eleanor Worthington-Cox
Cait
Джон Маркес John Marquez
Felix
Саманта Колли
Саманта Колли Samantha Colley
Queen Andra
Лиана Корнелл Liana Cornell
Ania
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