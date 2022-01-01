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Актеры сериала «Британия»
Вся информация о сериале
Джеральдин Чаплин
Geraldine Chaplin
Queen Mother
Макензи Крук
Mackenzie Crook
Harka / Elwin
Макензи Крук
Mackenzie Crook
Veran / Hallam
Келли Райлли
Kelly Reilly
Kerra
Даниэль Кальтаджироне
Daniel Caltagirone
Brutus
Джулиан Райнд-Татт
Julian Rhind-Tutt
Phelan
Николай Ли Каас
Nikolaj Lie Kaas
Divis
Дэвид Брэдли
David Bradley
Quane
Иен Макдермид
Ian McDiarmid
King Pellanor
Дэвид Моррисси
David Morrissey
Aulus Plautius
Стив Пембертон
Steve Pemberton
Emperor Claudius
Мэрион Бэйли
Marion Bailey
Cara
Френсис Маджи
Francis Magee
Rork
Хьюго Спир
Hugo Speer
Lucius
Стэнли Вебер
Stanley Weber
Lindon
Аннабель Шолей
Annabel Scholey
Amena
Бэрри Уорд
Barry Ward
Sawyer
Фортунато Серлино
Fortunato Cerlino
Vespasian
Лаура Доннелли
Laura Donnelly
Hella
Зоэ Уонамейкер
Zoë Wanamaker
Queen Antedia
Джо Армстронг
Joe Armstrong
Gildas
Том Рис Харрис
Tom Rhys Harries
Mallin / Love
Элинор Уортингтон-Кокс
Eleanor Worthington-Cox
Cait
Джон Маркес
John Marquez
Felix
Саманта Колли
Samantha Colley
Queen Andra
Лиана Корнелл
Liana Cornell
Ania
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