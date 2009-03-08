Во 2 сезоне 8 серии сериала «Во все тяжкие» одна из шестерок Джесси попадается с товаром на руках. «Барсуку» грозит реальный срок, но в дело вмешивается эксцентричный адвокат Сол, нанятый мистером Уайтом. Чем завершится разбирательство?
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