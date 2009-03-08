Во 2 сезоне 10 серии сериала «Во все тяжкие» здоровье мистера Уайта стабилизируется. Врачи сообщают, что кровавый кашель — следствие особой формы пневмонии. Уолтер проводит время с семьей, тогда как Пинкман сближается с соседкой Джейн.
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