Во 2 сезоне 13 серии сериала «Во все тяжкие» наступает день операции. Незадолго до этого героиновая наркоманка Джейн умерла от передоза, захлебнувшись собственной рвотой. Трагедия лишь усугубляет и без того плачевное состояние Пинкмана.
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