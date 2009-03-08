Во 2 сезоне 1 серии сериала «Во все тяжкие» сотрудничество с Туко Саламанкой оборачивается для Джесси и Хайзенберга неприятностями. Вышедший из-под контроля бандит решает убить свидетелей, но Уолтер не намерен умирать раньше срока.
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