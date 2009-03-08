Во 2 сезоне 12 серии сериала «Во все тяжкие» гениальному химику удается провернуть рекордную сделку. Между тем Джесси приходит в себя после бурной ночи с Джейн. Узнав о выручке, Пинкман требует от Хайзенберга половину суммы.
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