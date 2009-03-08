Во 2 сезоне 3 серии сериала «Во все тяжкие» напарники избегают смерти. Миновав агента Хэнка Шрейдера, Джесси и Уолтер сбегают. Теперь перед учителем химии встает другой вопрос: как объяснить Скайлер и сыну свое внезапное исчезновение?
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