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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 2 Серия 5

Голяк 2019 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 7 мая 2020
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 7 мая 2020
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 7 мая 2020
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 7 мая 2020
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2020
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Голяк» Теренс МакКанн остается доволен масштабами урожая марихуаны. Теперь Винни и его приятелям нужно каким-то образом реализовать весь товар. Тогда друзьям приходит в голову идея организовать фестиваль – всю травку можно будет продать собравшимся зрителям. Местом для проведения фестиваля они выбирают ферму Джима, а все необходимое для мероприятия собираются украсть у богатенького парня по имени Стефан Стайлз. Пока Эрин отвлекает Стайлза, друзья проникают в гараж. Однако благодаря камерам слежения их появление не остается незамеченным. В спешке Винни и его приятелям приходится бежать с места преступления. 

Тем временем на телефон Винни названивает Ванесса – пассия его отца. Выясняется, что отец О’Нила сбежал из реабилитационного центра и беспробудно пьет уже несколько дней подряд. Возвращаясь со встречи со Стайлзом, Эрин сталкивается с братом Джейка Аароном. Он предлагает девушке подвезти ее, а по дороге начинает грубо приставать к ней, а встретив отпор, выбрасывает Эрин из машины прямо на трассе. Узнав об этом, Винни приходит в ярость и намеревается разобраться с тем, кто подверг опасности мать его ребенка. Фестиваль оказывается под угрозой срыва из-за скандального соседа Джима.  
 

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