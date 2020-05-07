Во 2 сезоне 5 серии сериала «Голяк» Теренс МакКанн остается доволен масштабами урожая марихуаны. Теперь Винни и его приятелям нужно каким-то образом реализовать весь товар. Тогда друзьям приходит в голову идея организовать фестиваль – всю травку можно будет продать собравшимся зрителям. Местом для проведения фестиваля они выбирают ферму Джима, а все необходимое для мероприятия собираются украсть у богатенького парня по имени Стефан Стайлз. Пока Эрин отвлекает Стайлза, друзья проникают в гараж. Однако благодаря камерам слежения их появление не остается незамеченным. В спешке Винни и его приятелям приходится бежать с места преступления.

Тем временем на телефон Винни названивает Ванесса – пассия его отца. Выясняется, что отец О’Нила сбежал из реабилитационного центра и беспробудно пьет уже несколько дней подряд. Возвращаясь со встречи со Стайлзом, Эрин сталкивается с братом Джейка Аароном. Он предлагает девушке подвезти ее, а по дороге начинает грубо приставать к ней, а встретив отпор, выбрасывает Эрин из машины прямо на трассе. Узнав об этом, Винни приходит в ярость и намеревается разобраться с тем, кто подверг опасности мать его ребенка. Фестиваль оказывается под угрозой срыва из-за скандального соседа Джима.

