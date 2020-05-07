Во 2 сезоне 1 серии сериала «Голяк» Винни, в конце прошлого сезона инсценировавший собственную смерть, скрывается в гараже, где выращивает травку. Местный криминальный авторитет Теренс МакКанн оказался не настолько доверчивым, чтобы принять смерть Винни за чистую монету. Теперь парень может действительно умереть от рук злопамятного бандита. Друзья пытаются расшевелить Винни и выманить его из гаража, чтобы он помог им в очередной авантюре. У Томмо появляется шанс стать владельцем местного стрип-клуба «Крысоловка», но для этого ему нужны деньги – десять тысяч – и нужны срочно.

У друзей быстро появляется идея, где достать наличные. В городок Хоули, в котором проживают приятели, как раз прибыл с гастролями бродячий цирк семьи Бизли. Там-то Винни вместе со своей бандой и собирается украсть ценную аппаратуру для последующей продажи китайцу Дану. Скоро среди странствующих циркачей у компании появляется сообщник – недовольный своей кочевой жизнью клоун. Он помогает Винни и компании провернуть задуманную операцию – под видом уборщиков парни проникают в цирк. Дело продвигается успешно – ровно до тех пор, пока друзья не открывают один из трейлеров. Внутри него оказывается самый настоящий лев…

