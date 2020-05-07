Во 2 сезоне 2 серии сериала «Голяк» Теренсу МакКанну все же удается найти Винни в его убежище. Однако, вопреки ожиданиям парня, криминальный авторитет не собирается его убивать. МакКанн заявляет, что ему по душе такие предприимчивые ребята, как Винни, и предлагает ему сделку. В обмен на свою свободу парень должен, во-первых, под руководством МакКанна выращивать и сбывать больше марихуаны, а во-вторых, выполнять различные поручения. Первое задание не заставляет себя долго ждать – Винни нужно найти и доставить к криминальному авторитету парня по имени Тони Тиллертон. Кажется, что здесь нет ничего сложного, но по пути Винни, Джей-Джей, Эш и Дилан попадают в очередную переделку. А человека, которого они должны были привезти целым и невредимым, убивают.

Тем временем Томмо, Эрин, Тайлер, Карди, Кэрол и ее бабуля Альма отправляются во Францию, чтобы запастись всем необходимым для стартовой вечеринки в «Крысоловке». Скоро выясняется одно досадное обстоятельство: Альма не взяла с собой паспорт. Во избежание проблем с законом друзья прячут пожилую женщину в прицепе. Прибыв во Францию, они обнаруживают, что Альма мертва. Компании путешественников приходится быстро решать, как выпутаться из этой ситуации.

