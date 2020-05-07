Во 2 сезоне 3 серии сериала «Голяк» Винни, согласившийся выращивать для МакКанна марихуану в промышленных количествах, налаживает производство. Вместе со своими друзьями он занимается установкой нового гаража. Затем Винни отправляется на очередной сеанс к Крису, во время которого лечащий врач болтает о своей новой подружке. Винни признается психологу, что скучает по своему сыну Тайлеру. Томмо мечтает устроить в своем стрип-клубе особенную комнату, для которой ему нужна антикварная эротическая мебель, и он даже находит место, где можно украсть такие пикантные предметы интерьера. Друзья планирует новое ограбление.

В назначенный час приятели обнаруживают, что их добычу увели из-под носа конкуренты. Тогда они отправляются в погоню и выясняют, что воры украли только комод. Вся остальная мебель осталась нетронутой. Друзьям удается забрать антикварный комод с собой – они даже не подозревают, что именно на этот предмет интерьера ведется настоящая охота. Возможно, что создатель комода когда-то спрятал в его недрах карту сокровищ. Тем временем Джейк приглашает Эрин поужинать вместе с его семьей. Знакомство с родственниками Джейка, и особенно с его братом, оборачивается неудачей.

