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Голяк 2019 3 серия 2 сезон

8.4 Оцените
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Все серии 2 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 7 мая 2020
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 7 мая 2020
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 7 мая 2020
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 7 мая 2020
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2020
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 3 серии сериала «Голяк» Винни, согласившийся выращивать для МакКанна марихуану в промышленных количествах, налаживает производство. Вместе со своими друзьями он занимается установкой нового гаража. Затем Винни отправляется на очередной сеанс к Крису, во время которого лечащий врач болтает о своей новой подружке. Винни признается психологу, что скучает по своему сыну Тайлеру. Томмо мечтает устроить в своем стрип-клубе особенную комнату, для которой ему нужна антикварная эротическая мебель, и он даже находит место, где можно украсть такие пикантные предметы интерьера. Друзья планирует новое ограбление. 

В назначенный час приятели обнаруживают, что их добычу увели из-под носа конкуренты. Тогда они отправляются в погоню и выясняют, что воры украли только комод. Вся остальная мебель осталась нетронутой. Друзьям удается забрать антикварный комод с собой – они даже не подозревают, что именно на этот предмет интерьера ведется настоящая охота. Возможно, что создатель комода когда-то спрятал в его недрах карту сокровищ. Тем временем Джейк приглашает Эрин поужинать вместе с его семьей. Знакомство с родственниками Джейка, и особенно с его братом, оборачивается неудачей.   
 

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