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Киноафиша Сериалы Голяк Сезоны Сезон 2 Серия 6

Голяк 2019 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Голяк»
Серия 1
Сезон 2 / Серия 1 7 мая 2020
Серия 2
Сезон 2 / Серия 2 7 мая 2020
Серия 3
Сезон 2 / Серия 3 7 мая 2020
Серия 4
Сезон 2 / Серия 4 7 мая 2020
Серия 5
Сезон 2 / Серия 5 7 мая 2020
Серия 6
Сезон 2 / Серия 6 7 мая 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Голяк» Винни невольно приходится познакомиться с кузеном ДжейДжея Саримом. Парень оказывается на редкость неприятным типом. ДжейДжею нужно починить машину кузена – через несколько дней у него должна состояться свадьба с индианкой Даникой. Вот только ДжейДжей никогда не питал к Сариму теплых родственных чувств и жаждет отомстить ему за давние обиды. Дилан признается Винни, что порвал со своей новой девушкой Сарой и хочет заново начать отношения с Эрин. Карди собирается жениться на своей подруге Кэрол и просит Винни помочь ему с организацией свадебной вечеринки. Винни обещает другу самую грандиозную тусовку на свете. На помощь ему приходит ДжейДжей. Пока, согласно индийским традициям, Сарим, его невеста и гости будут добираться до места торжества, Винни и его банда захватят банкетный зал и отпразднуют свадьбу Кэрол и Карди.  

МакКанн узнает правду о происшествии с Тони Тиллертоном. Сара приходит поговорить с Диланом, но сталкивается с Винни. Выясняется, что отец девушки – коп. Также Саре известно о многих аферах, которые проворачивали Винни и его команда. Дилан обещает Винни уладить дело. В отель, где должна была состояться свадьба Сарима и Даники, поступает звонок с угрозой о взрыве. Весь персонал, кроме шеф-повара, эвакуируется из здания. Когда в отеле появляется Винни с друзьями, шеф-повар узнает Томмо. Во время свадебной церемонии Карди и Кэрол в зал врывается полиция и арестовывает Винни. Напоследок парень признается Эрин, что постоянно думает о ней, а также просит передать Тайлеру, что папа любит его.  
 

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