Во 2 сезоне 4 серии сериала «Голяк» Винни жалуется Крису на преследующие его странные сны. Лечащий врач советует парню ненадолго сменить обстановку. Дилан предлагает лучшему другу временно пожить у него, но Винни отказывается. Однако он соглашается присмотреть за местным пабом, пока его хозяйка Кэт находится в отъезде. Эш занимает у Томмо деньги, но не может вернуть их в срок. Тогда новоиспеченный владелец стрип-клуба предлагает Эшу вернуть долг, поучаствовав в эротическом шоу. Вот только зрительницами стриптиза становятся.... пожилые леди. Дамы решают оторваться на полную катушку и своим поведением шокируют Эша.

В паб проникает странный незнакомец. Он рассказывает Винни историю о своей матери, в саду которой постоянно появляется одна птичка. Мать думает, что это реинкарнация ее покойного мужа и хочет соорудить для птички купальню, потому что отец незнакомца любил водные процедуры. Парень, которого, как выясняется, зовут Гидеон, видел подходящую купальню во дворе одного богача. Винни решает помочь новому знакомому украсть столь необходимую вещь. На месте выясняется, что купальня на самом деле – огромный фонтан. Винни это ничуть не смущает. Пусть не без труда, но он все-таки выкорчевывает фонтан и доставляет ему матери Гидеона.

