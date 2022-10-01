Меню
Новости о сериале «Новый вишневый вкус»

Новости о сериале «Новый вишневый вкус» Вся информация о сериале
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб»
Роза Салазар: где еще снималась звезда сериала «Сезон свадеб» Прорывным проектом в карьере актрисы стал блокбастер «Алита: Боевой ангел».
13 сентября 2022 17:42
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы»
Что посмотреть на выходных: возвращение «Пиноккио», могучий Тор и приквел к хоррору «Дитя тьмы» На этой неделе стриминги радуют нас зарядом ностальгии. Смотрим приквел к хоррору нулевых, криминальную драму из 80-х и долгожданную экранизацию сказки с Томом Хэнксом. Об этих и других новинках рассказываем в нашем материале.
9 сентября 2022 15:00
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
4 сентября 2022 17:00
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах Традиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
19 октября 2021 19:30
