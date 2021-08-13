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Новый вишневый вкус 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Новый вишневый вкус
Киноафиша Сериалы Новый вишневый вкус Сезоны Сезон 1

Brand New Cherry Flavor 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Новый вишневый вкус»

В 1 сезоне сериала «Новый вишневый вкус» действие фокусируется на молодой режиссерке Лизе, проживающей в шестидесятых годах в Лос-Анджелесе. Девушка мечтает о голливудской славе и точно знает, что у нее есть великий талант. Она работает над своим первым фильмом — артхаусным хоррором, который должен покорить всех критиков. Ее картиной начинает интересоваться известный кинематографист Лу Берк — некогда способный продюсер уже много лет не снимал ничего интересного. Под видом друга он предлагает Лизе сотрудничество, но на самом деле мечтает присвоить проект девушки. Оставшись без собственного фильма, главная героиня сближается с ведьмой. Женщина обещает помочь ей отомстить.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Новый вишневый вкус» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я существую I Exist
Сезон 1 Серия 1
13 августа 2021
Пучок волос Hair of the Dog
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2021
Петарда Roman Candle
Сезон 1 Серия 3
13 августа 2021
Смузи из головастиков Tadpole Smoothie
Сезон 1 Серия 4
13 августа 2021
Дженнифер Jennifer
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
Молочные ванны Milk Bath
Сезон 1 Серия 6
13 августа 2021
Яйцо Egg
Сезон 1 Серия 7
13 августа 2021
Тела Bodies
Сезон 1 Серия 8
13 августа 2021
График выхода всех сериалов
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