В 1 сезоне сериала «Новый вишневый вкус» действие фокусируется на молодой режиссерке Лизе, проживающей в шестидесятых годах в Лос-Анджелесе. Девушка мечтает о голливудской славе и точно знает, что у нее есть великий талант. Она работает над своим первым фильмом — артхаусным хоррором, который должен покорить всех критиков. Ее картиной начинает интересоваться известный кинематографист Лу Берк — некогда способный продюсер уже много лет не снимал ничего интересного. Под видом друга он предлагает Лизе сотрудничество, но на самом деле мечтает присвоить проект девушки. Оставшись без собственного фильма, главная героиня сближается с ведьмой. Женщина обещает помочь ей отомстить.