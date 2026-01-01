Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Кости Места съёмок

Места и даты съемок сериала Кости

Где снимали известные сцены

Установочные кадры
Вашингтон, округ Колумбия, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
съёмочная площадка ФБР
Павильон 9, студия 20th Century Fox — бул. Пико, 10201, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Институт Джефферсона, экстерьер
Музей естественной истории округа Лос-Анджелес — бульвар Экспозиции, 900, Парк Экспозиции, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Декорация лаборатории
Съемочная площадка 6, киностудия 20th Century Fox — бульвар Пико, дом 10201, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела»
Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей
Даже Джордж Лукас считает этот научно-фантастический фильм совершенным: ну и что, что он вышел 58 лет назад
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Монстры, зомби и супергерои — корейцы давно переплюнули Голливуд: 5 остросюжетных дорам с бюджетами под $50 млн
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)
«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы
Этих женщин в советском кино уважали, любили и боялись: угадайте 5 фильмов по сильным героиням (тест)
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Устюгов снимется в военном фильме за миллиард рублей: уже не угрюмый опер Шилов, а настоящий царь
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше