Где снимали известные сцены
Установочные кадры
Вашингтон, округ Колумбия, США
съёмочная площадка ФБР
Павильон 9, студия 20th Century Fox — бул. Пико, 10201, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Институт Джефферсона, экстерьер
Музей естественной истории округа Лос-Анджелес — бульвар Экспозиции, 900, Парк Экспозиции, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Декорация лаборатории
Съемочная площадка 6, киностудия 20th Century Fox — бульвар Пико, дом 10201, Сентури-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
