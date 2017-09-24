Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Бесстыдники 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Бесстыдники
Киноафиша Сериалы Бесстыдники Сезоны Сезон 1

Бесстыдники 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 сентября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бесстыдники»

В 1 сезоне сериала «Бесстыдники» главные герои большой и не очень обеспеченной семьи Груздевых живут в подмосковной деревне Мамоново. Отец Гоша Груздев страдает от серьезной алкогольной зависимости — увидеть его в трезвом виде практически невозможно. Его многочисленные дети привыкли к тому, что Груздев-старший больше не обращает на них внимание. Да и вряд ли когда-то обращал. С гораздо большей любовью он смотрит на бутылку с алкоголем. В итоге контроль над подрастающим поколением берет на себя старшая дочка Катя. Она работает в фастфуде и хочет поступить в университет. Старший сын Фил пытается подзаработать с помощью всяких махинаций, его брат Юра планирует стать десантником. Младшие дети — Витя и Кристина — стараются вести себя прилично. Но у них это не особо получается.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Бесстыдники» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 сентября 2017
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 сентября 2017
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2017
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2017
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 октября 2017
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2017
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2017
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
15 октября 2017
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
22 октября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 октября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 октября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
6 ноября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
6 ноября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 ноября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 ноября 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
19 ноября 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
19 ноября 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
26 ноября 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
26 ноября 2017
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
3 декабря 2017
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
3 декабря 2017
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
10 декабря 2017
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
10 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Культ, секта или глобальная афера: связь «Песни утра» с «Невермором» раскрыли только к финалу «Уэнсдэй»
Кто из первого «Открытого брака» появился в продолжении? Увы, зрители зря ждали Васильева
Мало кто знает, но СССР на год раньше Голливуда выпустила свой «Побег из Шоушенка» — основан на реальных событиях
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
Ня, кавай — грустить не забывай: 5 самых осенних и уютных аниме для ценителей жанра — о сиротах, куклах и милом еноте
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Кто есть кто в дораме «Слабый герой»? Си Ын главный персонаж, но и эти герои важны
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
Новый исторический сериал со звездами «Игры престолов» и «Дома дракона» стал хитом HBO — несмотря на так себе отзывы критиков
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше