В 1 сезоне сериала «Бесстыдники» главные герои большой и не очень обеспеченной семьи Груздевых живут в подмосковной деревне Мамоново. Отец Гоша Груздев страдает от серьезной алкогольной зависимости — увидеть его в трезвом виде практически невозможно. Его многочисленные дети привыкли к тому, что Груздев-старший больше не обращает на них внимание. Да и вряд ли когда-то обращал. С гораздо большей любовью он смотрит на бутылку с алкоголем. В итоге контроль над подрастающим поколением берет на себя старшая дочка Катя. Она работает в фастфуде и хочет поступить в университет. Старший сын Фил пытается подзаработать с помощью всяких махинаций, его брат Юра планирует стать десантником. Младшие дети — Витя и Кристина — стараются вести себя прилично. Но у них это не особо получается.