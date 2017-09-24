В 1 сезоне 22 серии сериала «Бесстыдники» крыша старого дома Груздевых в любой момент может упасть на головы всем жильцам. Катя, которая долгое время откладывала деньги на ремонт, понимает, что кто-то из родственников их украл. Люся попадает в ДТП.
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