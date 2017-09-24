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Постер к сериалу Бесстыдники
Постер к сериалу Бесстыдники
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Киноафиша Сериалы Бесстыдники
Бесстыдники (2017 - 2017) Бесстыдники 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Бесстыдники» — российский трагикомедийный сериал, который является ремейком одноименной британской драмеди. Действие разворачивается в российской провинции Мамоново, главные герои — члены большой и не слишком благополучной семьи Груздевых. У них есть собственный большой дом, но он постепенно гниет в развивающейся нищете. Глава семейства Гоша Груздев большую часть времени валяется под столом абсолютно пьяным, работать и обеспечивать своих многочисленных отпрысков он не намерен. В итоге дети самостоятельно зарабатывают себе на хлеб, перебиваясь непостоянными работами. Старшая сестра Катя берет на себя роль главной, однако она сама по большому счету все еще ребенок.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Алексей Шевченков
Алексей Шевченков
Галина Петрова
Галина Петрова
Петр Кислов
Петр Кислов
Александр Мельников
Александр Мельников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бесстыдники - Сезон 1 Сезон 1
2017, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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