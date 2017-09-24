«Бесстыдники» — российский трагикомедийный сериал, который является ремейком одноименной британской драмеди. Действие разворачивается в российской провинции Мамоново, главные герои — члены большой и не слишком благополучной семьи Груздевых. У них есть собственный большой дом, но он постепенно гниет в развивающейся нищете. Глава семейства Гоша Груздев большую часть времени валяется под столом абсолютно пьяным, работать и обеспечивать своих многочисленных отпрысков он не намерен. В итоге дети самостоятельно зарабатывают себе на хлеб, перебиваясь непостоянными работами. Старшая сестра Катя берет на себя роль главной, однако она сама по большому счету все еще ребенок.